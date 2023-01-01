Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne, baba ve 4 yaşındaki kızları öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Başak Bozkurt'un kullandığı 27 BDC 29 plakalı otomobil, Yukarı İncirli Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 AV 549 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Başak ile otomobildeki eşi Eyüp ve 4 yaşındaki kızları Mine Bozkurt ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt ailesinin Halfeti ilçesindeki yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.





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