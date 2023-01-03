GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Doğan (26), Evren Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 1'i kadın 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Bu arada, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Doğan'ın arabadan inen 2 kişiyle tartışması ve saldırıya uğraması yer alıyor.