"Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'da mezarı başında anıldı

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ŞANLIURFA (AA) - "Kudüs Şairi" olarak bilinen, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 23. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında, İnan'ın kişiliği ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı, ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, burada yaptığı konuşmada, İnan'ın özü ve sözüyle ömrünü memleketine adadığını, sayısız kişiye öğretmenlik yaptığını söyledi.

Törene, İnan'ın ailesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Kaytan, İl Müftüsü Ramazan Tolan, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından katılımcılara çikolata ikram edildi, Mehmet Akif İnan'ın kitabı hediye edildi.

"Mescid-i Aksa" şiiriyle "Kudüs Şairi" olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000 yılında vefat etmişti.

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