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Göbeklitepe 2022 yılında 850 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı

AA

Göbeklitepe 2022 yılında 850 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2022 yılında 850 bin kişiyi ağırlayarak, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Ziyarete açıldığı 2018 yılında üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir kısmı ziyarete kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle Göbeklitepe, 412 bin 378 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir sayıya ulaşmayı başardı.

Ziyaretçi sayısının 2020'de artması beklenirken Kovid-19 salgını nedeniyle bu hedef tutmadı ve ören yerini sadece 197 bin 912 kişi ziyaret edebildi. Göbeklitepe, 2021'de 567 bin 453 kişiyi ağırlayarak 4 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Tarihi ören yeri, 2022 yılında ise 850 bin misafire ev sahipliği yaparak ziyaretçi rekorunu kırmayı başardı.

- Göbeklitepe ziyaretçi sayısında kendi rekorunu kırdı

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, AA muhabirine, Göbeklitepe kazılarının 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde başlatıldığını ve çok önemli buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Göbeklitepe'yi diğer anıtlardan ayıran en önemli unsurun 12 bin yıllık tarihi olduğunu ifade eden Uludağ, şöyle konuştu:

"Göbeklitepe kazıları devam etmektedir. Kazılarda birçok alanın ortaya çıkarılmasıyla Göbeklitepe'ye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Göbeklitepe'nin en önemli süreçlerinden birisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesidir. Bunlarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtım için çok önemli adımlar atıldı. Dünyanın her tarafında Göbeklitepe'nin tanıtımına yönelik faaliyetler yürütüldü. Belgesel filmler, konferanslar ve dergilerde önemli yer almıştır. Bir dönem Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretlerde bir azalma olsa da diğerleriyle kıyasladığımızda iyi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşanmıştı. 2022 yılı sonunda ziyaretçi sayılarını analiz ettiğimizde Göbeklitepe 850 bin kişiyi ağırlamış ve bu anlamda kendi rekorunu kırmıştır. Bundan sonra da yürütülen çalışmalarla ziyaretçi yoğunluğunun artacağını düşünüyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023 yılında yapılacak Dünya Neolitik Kongresi'nin Şanlıurfa'da düzenlenmesinin planlandığını ve dünyadan çeşitli bilim insanlarının bu kongreye katılacağını dile getiren Uludağ, özellikle neolitik çağ ile ilgili merak edilen bütün soruların bu kongrede cevap bulacağını sözlerine ekledi.

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