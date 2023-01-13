Şanlıurfa Valiliğinden "Kitap İyileştirir" kampanyasına 500 kitap desteği

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kitap İyileştirir" kampanyasına 500 kitap desteği sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adalet Sarayı'nda gerçekleşen törende Vali Salih Ayhan kitap dağıttı.

Açıklamada görüşlerine verilen Vali Ayhan, yürüttükleri "Urfa Okuyor" projesi ile kentte 1 milyon kitap dağıtımını hedeflediklerini söyledi.

Kentte kitap okuma kültürünü yerleştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:



"Diğer kurum ve kuruluşlarımızın da yapmış olduğu kampanyaları, elimizden gelen her türlü imkanla desteklemeye çalışıyoruz. Kitap, kişisel gelişimi ve içsel eğitimi barındıran bir araçtır. Sadece öğrencilerimizin değil, aynı zamanda personelimiz ve cezaevinde olan hükümlülerimizin de faydalanmasını hedefledik."

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