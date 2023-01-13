"2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda yıl içinde yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, buradaki konuşmasında, 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa'nın şanına yakışır şekilde hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Şehrin dokusuna uygun her ay programlar düzenleyeceklerini belirten Ayhan, şöyle konuştu:

"Üzerinde yaşadığımız şu bereketli toprakları olan Şanlıurfa'mız içinde inanılmaz değerler barındıran bir kutu gibi. Bu kutu çok sayıda kültürler, medeniyetler ve eserler barındırıyor. Şimdi bu kutuyu açarak sahip olduklarımızı en iyi şekilde tüm dünyaya sergilemeye çalışıyoruz. Balıklıgöl'den Harran'a, Göbeklitepe'den Halfeti'ye dair dört bir yandan çeşit çeşit hazineler barındıran bu şehir çok sayıda insanın ilgisini kendisi üzerinde toplayacak bir potansiyele sahip. Böyle bir şehrin parçası olduğumuz için çok şanslıyız. Çok şükür bizler sahip olduklarımızla çok güçlüyüz. Bu yıl sahip olduklarımızın gücünü herkese tanıtmaya çalışacağız inşallah."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Şanlıurfa'nın 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın tanıtımına çok önem verdiklerini anlatan Beyazgül, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Şanlıurfa'nın turizm kenti olarak ilan edilmesinin kente yeni bir ivme ve cazibe kazandıracağını kaydetti.

Vali öncülüğünde ve kurumların işbirliğiyle 2023 yılı içerisinde yapacakları etkinlikleri belirleyerek bunun takvimini hazırladıklarını dile getiren Beyazgül, "Etkinliklerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz programımızda, tanıtım ve usta tasavvuf sanatçımız Sayın Ahmet Özhan konseri ile başlıyoruz. Ayrıca logomuzu tasarım yarışmasında belirledik. Şanlıurfa gerek somut, gerekse soyut tarihi ve kültürel değerleri ile İslam dünyası turizm şehri olmayı fazlası ile hak etmiştir. Burada birçok peygamber yaşamıştır. İşte bizler, bu peygamberlerden yansıyan sevginin, sabrın, hoşgörünün çocuklarıyız, Hazreti İbrahim'den yansıyan cömertliğin ve misafirperverliğin çocuklarıyız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Ahmet Özhan, sahne aldı.

Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, kamu kurum temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.



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