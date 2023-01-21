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Şanlıurfa'da ön çapraz bağ yırtığı ameliyatlarında "Press Fit" tekniği uygulanıyor

AA

Şanlıurfa'da ön çapraz bağ yırtığı ameliyatlarında "Press Fit" tekniği uygulanıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sporcularda görülen ön çapraz bağ yırtığının tedavisi için yeni geliştirilen "Press Fit" ameliyat tekniği, Harran Üniversitesi Hastanesinde uygulanmaya başladı.

Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, AA muhabirine, hem sağlığı yakından etkilemesi hem de çalışma hayatında ciddi iş gücü kaybı oluşturması nedeniyle ön çapraz bağ yaralanmalarına dünya genelinde yaygın çözümler arandığını söyledi.

Harran Üniversitesi olarak bu alanda geniş araştırmalar yürüttüklerini belirten Altay, şöyle konuştu:

"Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği çalışma grubu üyeleri olarak bizler de bu alanda geniş araştırmalar ve çalışmalar yürütmekteyiz. Prof. Dr. Yavuz Kocabey ve Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları ile birlikte Harran Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde hastalarımıza ön çapraz bağ yaralanmaları cerrahisinde yeni gelişmeleri uyguladık. Burada amacımız hastalarımızın yaşam kalitelerini artırırken aynı zamanda çalışma hayatlarında ortaya çıkan işgücü kaybını daha sınırlı ve kısa süreye indirmek yine aynı zamanda maliyet giderlerini de azaltarak daha konforlu bir tedavi imkanı sunmaya çalışıyoruz. Teknikte hastalarımızdan aldığımız dokuyu kullanıyoruz. Daha önceleri bunun için başka hastalardan, kadavralardan alınan veya sentetik doku nakli söz konusuydu şimdi ise sadece hastanın kendi dokusunu kullanarak yapılan bir ameliyat. Bu da hasta için hem biyolojik uyumluğu konusunda daha verimli oluyor. "

- Ön çapraz bağ yaralanmaları günlük yaşantı olumsuz etkiliyor

Türkiye'de ön çapraz bağ yırtıklarının sık görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Altay, şunları kaydetti:

"Özellikle diz cerrahisi konusunda Harran ortopedi kliniği olarak geniş çalışmalar sürdürmekteyiz. Kamera yöntemiyle yapılan artroskopik dediğimiz cerrahi yöntemler için de yeni cihaz ve teknolojik yatırımlarımızı da sürdürerek güncel tedavilerin ve yeni tekniklerin uygulanması için ana bilim dalımızdaki öğretim üyeleri ve araştırma görevlisi arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ön çapraz bağ yırtıkları gerçekten hayatı olumsuz etkileyen konforu etkileyen bir sorun. Özellikle spor yaralanmaların sonrasında burada amacımız genç ve erişkin hastaların günlük yaşantılarına dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bütün amacımız hastaların en çabuk sürede normal yaşantılarına dönmelerini sağlamak. Harran Ortopedi Kliniği olarak şehrimizde çevre illerde ve ülke genelinde diz yaralanması ön çapraz bağ ameliyatı gereken durumlar için elimizden gelen tüm çabayı sürdürmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum."

Press Fit tekniğinin Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulandığını aktaran Prof. Dr. Yavuz Kocabey, Harran Üniversitesi Hastanesinin bu tür ameliyatların yapıldığı merkezlerden bir haline geldiğini kaydetti.

Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları da Prof. Dr. Yavuz Kocabey'in geliştirdiği yeni teknikle iyi sonuçlar aldıklarını belirtti.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan ise bölgeye hitap eden bir hastane olarak her zaman kendilerini geliştirdiklerini ve yeni tedavi yöntemleriyle daha iyi hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti.


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