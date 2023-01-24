Siverek Belediye Başkanı Çakmak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çakmak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarını seçen Çakmak, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları" karesine oy verdi.

Anadolu Ajansı tarafından geleneksel hale getirilen "Yılın Fotoğrafları" oylamasının çok anlamlı karelerden oluştuğunu belirten Çakmak, fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade etti.

Çakmak, birbirinden değerli kareleri çeken AA çalışanlarına başarılar diledi.

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