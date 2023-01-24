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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 9,00 16,10 Yağlık çiğit Kg 4,30 5,20 Buğday Kg 5,50 8,54 Kütlü pamuk Kg 12,00 24,96 Preseli pamuk Kg 27,60 43,00 Mısır Kg 3,70 5,30 Arpa Kg 7,05 7,05

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