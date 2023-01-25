Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Ulucan, AA Bürosuna ziyaret

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Anadolu Ajansı (AA) Şanlıurfa Bürosunu ziyaret etti.

Ulucan, ziyaretinde, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ile beraberindeki ajans çalışanlarıyla kentte yürütülen çalışmalarla ilgili sohbet etti.

Kocalar, Ulucan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Ulucan, AA çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

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