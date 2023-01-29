Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yedi Başak İnsani Yardım Derneğince ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

Dernek üyeleri ile mahalle muhtarları tarafından ilçe genelinde tespit edilen 200 ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerden temin edilen yardımlar ulaştırıldı.

Dernek temsilcisi Ali Topkan, bir iş adamı tarafından derneğe gönderilen 3 ton pirincin hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirtti.



Hayırseverlere teşekkür eden Topkan, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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