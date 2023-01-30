Şanlıurfa'da otomobilin yakıt deposunda 13 kilo 50 gram uyuşturucu bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 13 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde kontrol yapan ekipler, aracın yakıt deposuna gizlenmiş halde 12 kilo 500 gram toz esrar, 550 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

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