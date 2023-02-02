Şanlıurfa'da sağlık personeline "Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi" verildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından sağlık personellerine yönelik "Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık personelinin ambulansta sağlıklı doğum eylemini gerçekleştirebilmesi, yenidoğan bebeğin ilk bakımı ile bebek ve gebelerin sağlık durumu kritik olması halinde daha donanımlı merkezlere taşınırken yapacakları bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 112 ambulanslarda görevli personele eğitim verildi.

Paramedik Kübra Toprak tarafından verilen ve 2 gün süren eğitimde gebelik ve doğum sonrasında görülen kanamalar, gebelik ve doğum sonrası dönemde ateş ve senkop, gebelik dispne ve göğüs ağrısı, gebelik ve postpartum dönemde baş ağrısı, hastane öncesinde gerçekleşen doğumların bildirilmesi, yenidoğanın ilk bakımı konularında bilgiler verildi.

Toprak, eğitimin sağlık personelinin becerilerini geliştirmek ve ekiplerin acil durumlara hazırlanmalarını sağlamak için yapıldığını söyledi.





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