Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 Şubat İstanbul'da okullar tatil olur mu?

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda kent girişinde yaptığı uygulamada 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 13 kilo 900 gram skunk, 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.