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Şanlıurfa'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

AA

Şanlıurfa'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Ayhan, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 19 binanın yıkıldığını, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ayhan, arama kurtarma çalışmalarının hassasiyetle sürdüğünü, tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

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