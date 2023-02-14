Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayir ekibi ülkesine döndü

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, arama kurtarma çalışmalarına katılan 86 kişilik Cezayir arama kurtarma ekibi ülkesine döndü.



Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'a bir hafta önce ekipmanları ve arama köpekleriyle gelen Cezayir ekibi, görevini tamamladı.

Malzemelerini kamyona yükleyen ekip üyeleri, ülkelerine dönmek üzere kentten ayrıldı.

Cezayir'den gelen arama kurtarma ekibinin bir haftada 19 kişiyi enkaz altından canlı çıkardığı öğrenildi.



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