Bakan Nebati'nin eşi Özlem Nebati, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yurtlarda kalan afetzedelerle görüştü.

Bakan Nebati, kentteki koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor. Nebati'nin eşi Özlem Nebati, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ile depremzedelere ziyarette bulundu.



Özlem Nebati ve beraberindekiler, Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesindeki Göbeklitepe ve Harran öğrenci yurtlarında kalan vatandaşlarla sohbet etti.

Depremzedelerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Özlem Nebati, çalışmalara katkı sunan görevli personele de teşekkür etti.



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