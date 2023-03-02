Şanlıurfa'da evlerine geçen depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yeniden evlerinde kalmaya başlayan depremzedelere psikososyal destek veriliyor.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzman psikologlar, yaşanan deprem sonrası yaptıkları hane ziyaretleriyle vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki psikologlar, güvenli bölgelerdeki çadırlarda verdikleri eğitimin ardından yeniden evlerinde kalmaya başlayan vatandaşları da ziyaret ediyor.

Depremden etkilenenlere psikososyal destek veren uzmanlar, çocukların ise oyunlarla depremi anlamasına katkı sunuyor.

Deprem anında yapılması gerekenleri de anlatan psikologlar, çocukların depremin etkisini kısa sürede atlatması için aileleri bilinçlendiriyor.





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