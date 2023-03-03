Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler veren zanlı gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili, sosyal medya üzerinden provokatif bilgiler verdiği tespit edilen şüpheli Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda, deprem sonrası "Şanlıurfa'da 4 gün boyunca arama-kurtarma çalışması yapılmadığı ve arkadaşının enkazda soğuktan öldüğü" yönünde söylemleri bulunan kişinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli Ahmet K'yi merkez Karaköprü ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Şüpheli, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan" adliyeye sevk edildi.

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