Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı.

Halfeti Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.