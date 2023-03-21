BBP, Şanlıurfa'da selden etkilenen vatandaşlara ihtiyaç malzemesi gönderdi

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ŞANLIURFA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP), Şanlıurfa'da selden zarar gören vatandaşlar için ihtiyaç malzemesi, çocuklar için de ayakkabı gönderdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, önceki gün, selden etkilenen Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Genel Başkan Mustafa Destici, İl Başkanı Sabri Çavcı'ya, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde talimat verdi.

Partililer tarafından temin edilen yardım malzemesi ile toplanan nakdi yardım, sel bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yardımlar kapsamında, afetzede çocuklara ise 100 çift bot dağıtıldı.

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