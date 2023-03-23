Şanlıurfa'da aranan 2 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler sırasında yapılan kimlik sorgusunda, hakkında arama kararı bulunan M.A.T. ve S.Y. gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.