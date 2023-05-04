Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon talimatı verdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.T'nin, sözde şehir yapılanmasında görevli örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu cep telefonu da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.





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