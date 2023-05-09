Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 17 gram metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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