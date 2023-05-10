Ceylanpınar'da marketten hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde marketten çay çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir market zincirinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, M.B'nin 3 paket çayı çaldığını tespit etti.

Polis ekipleri, şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.





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