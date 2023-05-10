DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanlıurfa'da konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "14 Mayıs kaybedeni olmayan, zaferi kazanacağımız bir gün olacak. Bu öyle bir zafer olacak ki kaybedeni olmayacak, herkes kazanacak ve demokrasi kazanacak." dedi.

Babacan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partisinin plan ve programlarından bahseden Babacan, bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için yapacakları vaatlerini anlattı.

Seçime sayılı günlerin kaldığını vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

"14 Mayıs, kaybedeni olmayan, zaferi kazanacağımız bir gün olacak. Bu öyle bir zafer olacak ki kaybedeni olmayacak, herkes kazanacak ve demokrasi kazanacak. Ülkemizin sorunları büyük, bir krizden başka bir krize savruluyoruz ama o krizi en çok hissedenler tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızdır. Çiftçimiz şu son yıllarda hiçbir zaman yaşamadığı sıkıntıları yaşıyor, hepsinin farkındayız. Peki nasıl çözeceğiz, bizim tarımla ilgili çiftçilerimiz ile ilgili hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla ilgili bütün hazırlıklarımız tamam. 50 maddelik bir eylem planı açıkladık."

Babacan, Türkiye'deki sulama yatırımlarını iktidara gelmeleri halinde 5 yılda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Millet İttifakı olarak hazırladıkları ortak mutabakat metninin detaylarına değinen Babacan, "2 bin 300 maddede 20 bakanlığın seçimden sonra 5 yıl boyunca ne yapacağını yazmışız. Bu 6 partiyi yan yana koyduğumuzda bütün Türkiye demektir. Herkes kendisini mutlaka bu 6 partiden birisinde görüyor, temsil gücü yüksek bir birlik, birliktelik oldu. Onun için bir olacağız, beraber olacağız ve beraberce bu ülkenin sorunlarını çözeceğiz." diye konuştu.

Babacan, konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını yaptı.

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