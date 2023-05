Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Canpolat mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.



19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktası olduğunu aktaran Canpolat, mesajında şunlara yer verdi:



"Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a giderek Anadolu Kurtuluş hareketinin milletin gücü ile gerçekleşebileceğine inanıyordu. 19 Mayıs 1919'da başlayan süreç yurdun dört bir yanına yayılarak yedi düvele karşı Milli Mücadele hareketi başarıyla neticelendi. Genç bir subay olan Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş mücadelesinde gençlerin üstün gayretini görmüş ve memleketin geleceğinin gençlerle inşa edilebileceğini her defasında belirtmişti. İstiklal ve İstikbal için gittiği her yerde milletle istişare ederek yol haritasını en ince ayrıntısıyla belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs gününü gençlere armağan etmiştir. Çünkü Atatürk için gençlik demek manda ve himayeye karşı duran, hürriyet için, bağımsızlık için can vermeye hazır olan ve alışılagelmiş düzeni reddeden "istikbal" demek, yani gelecek demektir. Geleceğimizin teminatı da gençlerdir. Bu anlamda günde bizler yerel yönetimler olarak göreve başladığımız andan beri spor, sanat, eğitim faaliyetlerimizi gençler için sunmayı aslî vazife olarak kabul ediyoruz. Gençlere yönelik faaliyetlerimiz her zaman da devam edecektir. Bu bağlamda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en derin duygularımla kutluyor ve her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyorum."

