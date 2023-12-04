Şanlıurfaspor, Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürdü Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde GAP Vadisi Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Şanlıurfaspor ile RAMS Başakşehir, 7 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de İstanbul'da karşılaşacak.