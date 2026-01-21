Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da 6 katlı bina tedbiren boşaltıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 katlı bir bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 18:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:31
        Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Bülent Apartmanı'nda oturan vatandaşların binadan seslerin geldiği yönündeki ihbarı üzerine AFAD, zabıta ve polis ekipleri binayı tedbiren boşalttı.

        Ekiplerin yapacağı inceleme sonrası apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

