Şanlıurfa'da 6 katlı bina tedbiren boşaltıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 katlı bir bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı. Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Bülent Apartmanı'nda oturan vatandaşların binadan seslerin geldiği yönündeki ihbarı üzerine AFAD, zabıta ve polis ekipleri binayı tedbiren boşalttı. Ekiplerin yapacağı inceleme sonrası apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

