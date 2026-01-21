Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç, Haliliye, Viranşehir, Akçakale ile Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:15 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:15
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Suruç, Haliliye, Viranşehir, Akçakale ile Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 500 gram kimyasal uyuşturucu madde entegre edilmiş tütün, 42 gram kimyasal uyuşturucu, 33 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda uyuşturucu madde tüketimi ve üretiminde kullanılan materyal ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

