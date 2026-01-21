Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç, Haliliye, Viranşehir, Akçakale ile Halfeti ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 500 gram kimyasal uyuşturucu madde entegre edilmiş tütün, 42 gram kimyasal uyuşturucu, 33 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda uyuşturucu madde tüketimi ve üretiminde kullanılan materyal ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
