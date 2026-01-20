Şanlıurfa, Romanya'nın Piteşti kentiyle "kardeş şehir" oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Romanya'nın Piteşti kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Pitești Belediye Başkanı Cristian Gentea'nın yanı sıra Pitești Belediyesi Meclis Üyeleri Tiberiu Gabriel Irima ve Dumitru Tudosoiu, eski Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Nicolae Georgescu, Pitești Filarmoni Müdürü Gabriel Nița, Pitești Belediyesi Direktörü Danuț Mihail Teodorescu ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal katıldı.



Törende konuşan Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'nın insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, imzalanan protokolün iki şehir arasında anlamlı bir köprü kurduğunu ifade etti.



Protokolün yalnızca resmi bir belge olmadığını belirten Gülpınar, bunun şehirler ve halklar arasında kalıcı dostlukların başlangıcı olduğunu kaydetti.



Başkan Gülpınar, kültür, turizm, gençlik, eğitim, yerel kalkınma, sosyal projeler ve karşılıklı tecrübe paylaşımı başta olmak üzere birçok alanda somut ve sürdürülebilir ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı.



Pitești Belediye Başkanı Cristian Gentea da Şanlıurfa ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, imzalanan protokolün iki şehir arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Başkan Gülpınar ile Başkan Cristian Gentea, Kardeş Şehir Protokolünü imzaladı.



Programda Başkan Gentea, Başkan Gülpınar'a üzerinde soyadının yazılı olduğu Romanya temsilcisi FC Argeș Pitești formasını hediye ederken, Başkan Gülpınar da Gentea'ya mırra takımı takdim etti.



















