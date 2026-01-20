Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tarım arazilerindeki izinsiz yapılaşmaya yönelik denetimler sürüyor

        Şanlıurfa'da tarım arazileri üzerinde gerçekleşen izinsiz yapılaşmaya yönelik denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:15 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:15
        Şanlıurfa'da tarım arazileri üzerinde gerçekleşen izinsiz yapılaşmaya yönelik denetimler devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında yayınlanan genelgelerle yeni yapılan izinsiz yapılara müsaade edilmediği ve işlem gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

        Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na göre tarım arazilerinin korunması için arazilerde yapı inşası için izin gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İl genelinde yıllar içinde giderek yaygınlaşan izinsiz yapılaşma, Şanlıurfa’nın en önemli varlığı olan verimli tarım topraklarını tehdit ediyor. Bu durumu göz önüne alarak ilgili bütün kurumları harekete geçiren Valilik, çalışmanın aşamalarını ve sonuçlarını da takip ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülen denetim ve idari işlem çalışmaları, ilçelerde kaymakamlıklar tarafından yürütülüyor. Mevcut durum itibarıyla şu ana kadar 786 izinsiz yapı kaymakamlıklar tarafından tespit edilirken, yürütülen işlem süreçlerinde bunların 182'sine idari para cezası uygulanmış bulunuyor. Bozulmuş tarım toprağının büyüklüğüne göre ceza miktarının belirlendiği idari yaptırımlar sonucunda uygulanan toplam ceza miktarı 24 milyon 381 bin 815 TL'ye ulaşmış bulunuyor. Kanunun uygulanmasına göre para cezasının yanı sıra inşaat durduruluyor ve devamında uyarıların dikkate alınmaması halinde yapının yıkılması için ilgili belediyeye bildirimde bulunuluyor. Şu ana kadar belediyelere yıkılmak üzere bildirilen yapı sayısı ise 32."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, kentin tarım topraklarını korumak ve depreme dayanıklı, sağlıklı konutlar üretebilmek için 5403 Sayılı Kanun'un uygulanmasını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, bu konuda ilgili bütün kurumların hassasiyet içinde çalıştığını, kaymakamlıklar, tarım ve Jandarma teşkilatlarının görevlerinin gereğini yerine getirerek bu olumsuz uygulamayı önlemek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

        Amaçlarının, kimseyi cezalandırmak ve yaptırım uygulamak olmadığını, yasal gereklerin bütün vatandaşlar tarafından uyulması gereken, kamu düzeni, esenliği ve imar mevzuatının yüklediği sorumluluklar olduğunu aktaran Şıldak, konunun takibini ve kırsal alandaki denetimleri kesintisiz olarak sürdüreceklerini, bu konuda görevlerini yerine getirmeyen kuruluşlarla ilgili olarak da gereken işlemlerin başlatılacağını ifade etti.

