Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yılı kutlandı

ŞANLIURFA (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'ya TBMM tarafından "Şanlı" unvanı verilişinin 39. yıl dönümü törenle kutlandı.



Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, anıta çelenk sundu.

Saygı atışı yapılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Salih Ayhan, buradaki konuşmasında, Urfa'ya Şanlı unvanı verilişinin 39. yıl dönümünde, bu gurur dolu güne bir kez daha erişmiş olmanın haklı onurunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada var olan her milletin kendi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Bu aziz topraklarda, makus talihimizin gidişatının yön değiştirdiği dönem de Kurtuluş Savaşı yılları olmuştur. Yurdumuz dört bir tarafta düşman kuvvetlerinin işgali ile sarmalanmışken, Urfa'da da bu durum farklı değildi. Şehrimizde İngilizlerin ve Fransızların işgaliyle başlayan bu talihsiz süreçte şanlı milletimizin azim ve kararı ile düşmanlar mağlup edilmiş, mutlak zafer ise tüm mücadelelerin sonucunda bizim olmuştur. Kahraman ecdadımız için vatan aşkı bir çınar gibi köklenmiş tarihimiz boyunca her zaman, her şeyden önce geldi. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, topraklarımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ise sağlıklı bir ömür diliyorum."

Tören şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilip karanfil bırakılmasıyla tamamlandı.

- Kente "Şanlı" unvanının verilişinin tarihi

Urfa milletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşı, Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'nın adının ''Şanlıurfa'' olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Teklif, 12 Haziran 1984'te kabul edilirken, Urfa ilinin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesi hakkındaki 3020 sayılı kanun, 22 Haziran 1984 tarih ve 18439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren kente, 7 Nisan 2016'da ise TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle İstiklal Madalyası verilmişti.

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