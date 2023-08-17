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        Viranşehir Kaymakamı Çengel ile Belediye Başkanı Ekinci Sefertepe kazı alanını ziyaret etti

        Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ile Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, Neolitik dönem yerleşimi olarak bilinen Sefertepe'deki kazı alanını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 18:14
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        Viranşehir Kaymakamı Çengel ile Belediye Başkanı Ekinci Sefertepe kazı alanını ziyaret etti
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ile Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, Neolitik dönem yerleşimi olarak bilinen Sefertepe'deki kazı alanını ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Çengel ile beraberindeki Ekinci, Sefertepe Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Doç. Dr. Emre Güldoğan, Sefertepe'de yapılan kazı çalışmalarının 3 yıldır devam ettiğini ve geçen süre zarfında önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.

        Kazılarda bir yapı kompleksi içerisinde, farklı teknolojilere ait çok sayıda buluntu ile karşılaşıldığını belirten Güldoğan, buluntuların Göbeklitepe ve Karahantepe'deki buluntularla benzerlik gösterdiğine dikkati çekti.

        Kaymakam Önder Çengel de bu mirasın gün yüzüne çıkarılarak hak ettiği değeri alabilmesi için ilgili kurumların yoğun gayret sarf ettiğini ifade etti.

        Çengel, kazıların süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Viranşehir Kaymakamlığı olarak her türlü fedakarlığı yaptıklarını kaydetti.

        Belediye Başkanı Salih Ekinci ise Sefertepe'nin ilçenin tanıtımına önemli derecede katkı sağlayacağını ifade etti.

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