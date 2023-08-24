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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darbedilmesiyle ilgili baba ve amca tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 19:32 Güncelleme: 24.08.2023 - 19:32
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darbedilmesiyle ilgili baba ve amca tutuklandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun ahıra zincirle bağlanıp darbedildiği iddiasıyla ilgili gözaltına alınan babası ve amcası tutuklandı.

        Yakınlarıyla Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden M.Ş. (15), bir süre önce kırsal Karaca Mahallesi'nde babası İ.Ş, ağabeyi A.Ş. ve amcası M.Ş'nin kendisine arabayla çarptıklarını, daha sonra götürdükleri ahıra zincirle bağlayarak darbettiklerini öne sürerek şikayette bulundu.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ağabey A.Ş. ve amca M.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili aranan şüpheli baba İ.Ş. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Tekrar gözaltına alınan amca ile baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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