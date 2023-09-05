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        Şanlıurfa'da judo antrenörünü silahla yaralayan 2 kişi tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve judo antrenörü Mücahid Delioğlu'nun silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:16
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        Şanlıurfa'da judo antrenörünü silahla yaralayan 2 kişi tutuklandı
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        AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu olan judo antrenörü Mücahid Delioğlu'nun silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan A.A. ile A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Mücahid Delioğlu, 2 Eylül'de Bahçelievler Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmış, olayla ilgili A.A. ile A.A. gözaltına alınmıştı.

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