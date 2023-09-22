Şanlıurfa'da asayiş uygulamasında aranan 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 324'ü Suriye uyruklu olmak üzere, 3 bin 617 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 7 kişi ile 4 yoklama kaçağı yakalandı.

Aramalarda, 1'i kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ile 39 mermi ele geçirildi.

Ayrıca 872 araç sorgusunun yapıldığı uygulamada, 77 araca 179 bin 839 lira ceza uygulandı.