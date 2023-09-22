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        Şanlıurfa'da asayiş uygulamasında aranan 7 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 23:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:24
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        Şanlıurfa'da asayiş uygulamasında aranan 7 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 324'ü Suriye uyruklu olmak üzere, 3 bin 617 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 7 kişi ile 4 yoklama kaçağı yakalandı.

        Aramalarda, 1'i kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ile 39 mermi ele geçirildi.

        Ayrıca 872 araç sorgusunun yapıldığı uygulamada, 77 araca 179 bin 839 lira ceza uygulandı.

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