Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun eski havaalanı yakınlarında 34 BIY 774 plakalı otomobil ile 33 EDC 67 plakalı tır çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.