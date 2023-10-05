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        Şanlıurfa'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 95 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:49
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        Şanlıurfa'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 95 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Ehliyet, emniyet kemeri ve trafikte uyulması gereken kurallar konusunda yapılan denetimlerde 95 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Denetimlere katılan Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, görevli ekiplerle sohbet etti.

        Son dönemlerde vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Aydemir, "İlçemizde trafik düzeni ve asayişin sağlanması konusunda denetimlerimizi yapmayı sürdüreceğiz. Hemşerilerimizin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat jandarmamız ve emniyetimiz görevinin başındadır. Siverekli hemşerilerimizden gelen her şikayeti ve memnuniyeti dikkate alan bir yapıdayız." diye konuştu.

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