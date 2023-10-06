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        Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına karanfil verilerek tatlı ikram edildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık çalışanlarına karanfil vererek tatlı ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:46
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        Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına karanfil verilerek tatlı ikram edildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık çalışanlarına karanfil vererek tatlı ikramında bulundu.

        Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİL DER) yetkilileri ile beraberindeki bazı dernek ve oda başkanları Siverek Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Başhekim Hüseyin Elik ile hastanedeki birimleri gezen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, görevli doktor ve sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür ederek karanfil ve tatlı ikram etti.

        SİVİL DER Başkanı Ayhan Ekinci, AA muhabirine, sağlıkta şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Sağlıkta şiddeti kınadıklarını belirten Ekinci, "Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddeti STK temsilcileri olarak kınıyoruz. Biz de doktorlarımıza moral ve motivasyon olması için hastanemizi ziyaret ettik. Kendilerine görevlerinde başarılar diledik. Doktorlarımızın zor şartlar altında görev yaptığını biliyoruz. Doktorlarımıza başarılar diliyor, emeklerinden dolayı her birine ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı da sağlıkta şiddetin son bulması gerektiğini ifade etti.

        STK temsilcileriyle beraber sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini aktaran Akçalı, şunları kaydetti:

        "Sivil toplum platformları olarak hastanemizi ziyaret ettik. Özellikle ülkede yaşanan şiddet olaylarından ötürü bugün doktorlarımıza farklı bir gözle bakmak istedik, elimizde tatlılarımız ve çiçeklerimiz ile moral ve motivasyon olsun dedik. Başta başhekimimiz olmak üzere tüm hastane birimlerini gezdik. Ülkedeki sağlıkta şiddete karşıyız, hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ki bunun izahını yapmak mümkün de değil. Bu tür münferit olayların da ülkede artık son bulmasını istiyoruz. Biz Siverek'te doktorlarımızı çiçek ve tatlılarla karşılıyoruz. Ülkede herkesin bunu bir seferberlik halinde getirmesini ve tüm STKların Türkiye geneli hastaneleri ziyaret etmesini doktorlarımızı desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah buradan tüm ülkeye yayılır."

        STK temsilcilerine teşekkür eden Başhekim Hüseyin Elik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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