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        GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda 18 zanlı tutuklandı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:58
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        GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda 18 zanlı tutuklandı
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 18'i tutuklandı.

        MİT, EGM ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 18'i tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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