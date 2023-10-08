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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 56'sının yıkımı tamamlandı

        RAUF MALTAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yüzde 56'sının yıkımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:17
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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 56'sının yıkımı tamamlandı
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        RAUF MALTAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yüzde 56'sının yıkımı tamamlandı.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan yapıların enkazının kaldırılmasının ardından kentteki ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi.

        Ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken yüklenici firmalar, toz taşınımının önlenmesi için yıkım yapılan bölgelerde aralıklarla sulama işlemi yapıyor. Binaların enkazı, kamyonlarla belirlenen noktalara taşınıyor.

        - "Şehir merkezinde yıkılacak sadece 55 bina kaldı"

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, ağır hasarlı binaların yıkımı için kent merkezindeki yapılara öncelik verdiklerini söyledi.

        Şanlıurfa genelinde ağır hasarlı 8 bin 200 bağımsız bölümün bulunduğunu, bunların yıkım çalışmalarını kaymakamlıkların koordinasyonunda hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini belirten Şıldak, şöyle konuştu:

        "İl merkezimizde şu ana kadar yapılan yıkım çalışmaları neticesinde sadece 55 binamızın yıkımı gerçekleştirilemedi. İlimizin genelindeki yıkım oranımız bugün itibarıyla yüzde 56'ya ulaşmıştır. Kent merkezinde 3 hafta içerisinde planlamamıza göre yüksek katlılar dahil tamamının enkazını ortadan kaldırıp taşımayı planlıyoruz. Çalışmaları yaparken aynı zamanda vatandaşımızı fazla rahatsız etmeden günlük hayatın akışının çok etkilenmeden yürütülmesine özen gösteriyoruz. İlgili ekiplerimiz sahada sürekli çalışmaları inceleyip, denetlemesini gerçekleştiriyor."

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