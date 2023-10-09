Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesi Mevlana Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde 2 tüfek, 1 tabanca, 2 kazma, 1 keser, 1 bıçak, 2 satır ve çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.