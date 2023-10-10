Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Kilis'te yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde, yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde, yol kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

        Yastıca köyü civarında yol kenarında hareketsiz yatan birini görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen ekipler tabancayla vurularak öldürülen kişinin Selahaddin Çabuk (58) olduğunu tespit etti.

        Öte yandan, Çabuk'a ait kamyonetin, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında şarampole devrildiği öğrenildi.

        Çabuk'un cesedi Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı kavgaya 15 gözaltı
        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı kavgaya 15 gözaltı
        "Dünya Yürüyüş Günü"nde sağlık çalışanları Göbeklitepe'de yürüyüş yaptı
        "Dünya Yürüyüş Günü"nde sağlık çalışanları Göbeklitepe'de yürüyüş yaptı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaral...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaral...
        Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yar...
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yar...
        Kooperatif genel kurulunda taraflar sandalyelerle birbirlerine saldırdı
        Kooperatif genel kurulunda taraflar sandalyelerle birbirlerine saldırdı