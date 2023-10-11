Şanlıurfa merkezli terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin hücre yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.