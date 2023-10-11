Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa merkezli terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa merkezli terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin hücre yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Şanlıurfa'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Çocuklara şişi, babaları batırmış (2)
        Çocuklara şişi, babaları batırmış (2)
        Şanlıurfa'da `ucube´ otelin yıkımında gerginlik
        Şanlıurfa'da `ucube´ otelin yıkımında gerginlik
        Çocuklara şişi, babaları batırmış
        Çocuklara şişi, babaları batırmış