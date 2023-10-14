Depremzede öğrenciler "Benim Hikayem Projesi" kapsamında kamerayla tanıştı Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, öğrenciler kamerayla tanıştı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, öğrenciler kamerayla tanıştı.

Derneğin başkanı Aytekin Polatel, Halfeti ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulunda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri, belgesel yönetmenliği, sinema çekimi ve röportaj tekniklerini anlattı.

Polatel'den teorik bilgi alan öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan alanda kamera ve diğer ekipmanlarla çekim yaptı.

Arkadaşlarının kullandığı kameranın karşısında anons deneyimini yaşayan öğrenciler, mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı da buldu.

2017'den itibaren her yıl yapılan projeyle bu yıl da deprem bölgesinde okuyan çocukların vizörün büyülü dünyasıyla tanıştırılması hedefleniyor.

Aytekin Polatel, AA muhabirine, projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürüttüklerini söyledi.

Bu yıl depremden etkilenen illerdeki çocukları kamerayla tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Polatel, "Onlara farklı bakış açılarını kazandırmak ve vizörün büyülü dünyasına adım atmalarını sağlamak amacıyla bu projeyi deprem bölgesindeki 11 ilde uygulamaya başladık. Bu yıl 5 Ekim'de başlayan proje 8 ilde bitti. 3 ilimiz daha var." dedi.

Eğitimci Kadir Polatel de çocuklara kamerayı anlattıklarını ve onların heyecanlarına ortak olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Şaban Destan Çiçek, kendisi için güzel bir gün olduğunu ve kameranın özellikleri hakkında bilgi edindiğini kaydetti.

Hilal Esen ise kamerayı yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve ileride kameramanlık yapmak istediğini aktardı.