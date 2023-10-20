Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 22:27 Güncelleme: 20.10.2023 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Mahmut Zehra Zencirli Cami önünde yatsı namazı sonrası toplanan ve aralarında Sivil Toplum Kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinde bulunduğu grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir süre yürüdü.

        İsrail'in saldırılarına tepki gösteren katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar yürüyen grup, daha sonra dağıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        Takipsizlik kararı
        Takipsizlik kararı
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı
        Yolcu minibüsü, park halindeki kamyona arkadan çarptı: 5 ölü, 5 yaralı
        Yolcu minibüsü, park halindeki kamyona arkadan çarptı: 5 ölü, 5 yaralı
        Şanlıurfa'da 'El Halaf' çetesine operasyon
        Şanlıurfa'da 'El Halaf' çetesine operasyon
        Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" kapsamında 33 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" kapsamında 33 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Şanlıurfa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Türkiye Herboloji Kongresi Şanlıurfa'da başladı
        Türkiye Herboloji Kongresi Şanlıurfa'da başladı