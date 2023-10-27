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        Şanlıurfa'da bir kişinin otomobilinde öldürülmesi olayına karışan şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın otomobilinde öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:24
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        Şanlıurfa'da bir kişinin otomobilinde öldürülmesi olayına karışan şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın otomobilinde öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Haziran 2022 tarihinde kentin Viranşehir ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yazmacı'nın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli M.S.S'nin ilçeye bağlı Nergizli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

        Zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin de yer aldığı 150 jandarma personelinin yanı sıra dedektör köpeklerin de desteğindeki operasyonla saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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