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        Şanlıurfa ve Gaziantep'te fener alayı düzenlendi

        Gaziantep'in Nizip ilçesi ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:40 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:40
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        Şanlıurfa ve Gaziantep'te fener alayı düzenlendi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesi ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Nizip İlçe Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Çarşı Cami

        önünde bir araya gelen grup, ellerinde dev Türk bayrakları, Atatürk'ün fotoğrafları ve meşalelerle Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

        Ekip araçlarından sirenlerin çaldığı coşkulu yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Osman Uğurlu, Cumhuriyet'in 100. yılının coşku ile kutlandığını, günün anlam ile önemine ilişkin güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Halk oyunları gösterileriyle son bulan etkinliğe, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Fazlım Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Özcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

        - Siverek ilçesi

        Siverek Kaymakamlığınca düzenlenen etkinlikler kapsamında çok sayıda vatandaş, ellerindeki fenerlerle yürüyüşte yer aldı.

        Öğrencilerden oluşan bando takımının da katıldığı yürüyüşte 107. Topçu Alayı askerleri Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

        Kanlıkuyu Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

        Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "Şanlı tarihimizin son fidanı olan Cumhuriyet'imizin 100 yıllık bir çınar oluşunu onur ve gurur içinde kutluyoruz." dedi.

        Törende ışık ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

        Yürüyüşe Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, protokol üyeleri ile daire müdürleri katıldı.

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