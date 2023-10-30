Şanlıurfa'da çöken mağarada bulunan 5 inek telef oldu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, çöken mağarada bulunan 5 inek telef oldu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, çöken mağarada bulunan 5 inek telef oldu.
Topdağı Mahallesi'nde, Müslüm Aslan'ın hayvanlarının bulunduğu mağarada henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı.
Mağaranın tavanından kopan dev kaya parçası içeride bulunan 5 ineğin üzerine düştü.
Beslediği 5 hayvanı telef olan Aslan, diğer hayvanlarını çökme riskine karşı dışarı çıkardı.
Telef olan hayvanlar ve düşen kaya parçaları kepçe yardımıyla dışarıya çıkarıldı.
Besici Aslan, zararının büyük olduğunu belirterek, yetkililerden destek istedi.